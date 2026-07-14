È nata una nuova coppia? Dopo mesi di rumor, Giulia Pauselli pubblica sui social uno scatto con Osvaldo De Grazia. Nessuna emoji, niente parole di accompagnamento, soltanto un selfie, condiviso dalla dj e ballerina di Amici, 35 anni, nelle storie su Instagram.

Giulia Pauselli è stata legata dal 2013 a Marcello Sacchetta. Nel 2022 è nato il figlio della coppia Romeo Maria. I due ballerini non hanno mai annunciato ufficialmente la separazione, ma tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 hanno iniziato a circolare voci di una crisi tra loro. Nelle scorse settimane si è parlato invece di una frequentazione tra Giulia Pauselli e Osvaldo De Grazia, dj e producer.



Nel 2024, la ballerina aveva parlato a Verissimo della sua passione per la musica elettronica: "Sto studiando per diventare una dj, mi piacerebbe, spero dall'anno prossimo di iniziare". In passato Giulia Pauselli aveva anche preso una pausa dalla danza. "Ho deciso di prendere un anno sabbatico, è stata una decisione molto sofferta perché ho investito tutta la mia vita sul ballo", aveva detto a Verissimo, tornando poi a dedicarsi anche al suo primo amore.