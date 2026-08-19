Francesca Lollobrigida condivide su Instagram un tenero video in cui si allena insieme al figlio Tommaso, nato nel 2023. "Il mio nuovo personal trainer", ha scherzato la campionessa olimpica del pattinaggio di velocità, a corredo della clip in cui corre accanto al primogenito. Quindi, l'atleta trentacinquenne ha proseguito: "Crescendo insieme condividendo passioni".
Tra gli hashtag menzionati nel post, Francesca Lollobrigida ha aggiunto anche #25weekspregnant (venticinquesima settimana di gravidanza). A giugno, infatti, la campionessa olimpica aveva annunciato sui social che sarebbe diventata mamma per la seconda volta, condividendo i primi scatti con il pancione.
Nell'intervista rilasciata a Verissimo a marzo - poche settimane dopo la vittoria dei due ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina -, la campionessa aveva rivelato il desiderio di diventare ancora mamma: "Adesso il mio obiettivo principale è allargare la famiglia. Come mi sentivo pronta dopo le Olimpiadi di Pechino, mi sento pronta anche adesso. Voglio dare una sorellina o un fratellino a Tommaso".