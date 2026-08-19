Francesca Lollobrigida condivide su Instagram un tenero video in cui si allena insieme al figlio Tommaso , nato nel 2023. "Il mio nuovo personal trainer", ha scherzato la campionessa olimpica del pattinaggio di velocità, a corredo della clip in cui corre accanto al primogenito. Quindi, l'atleta trentacinquenne ha proseguito: "Crescendo insieme condividendo passioni".

Tra gli hashtag menzionati nel post, Francesca Lollobrigida ha aggiunto anche #25weekspregnant (venticinquesima settimana di gravidanza). A giugno, infatti, la campionessa olimpica aveva annunciato sui social che sarebbe diventata mamma per la seconda volta, condividendo i primi scatti con il pancione.



Nell'intervista rilasciata a Verissimo a marzo - poche settimane dopo la vittoria dei due ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina -, la campionessa aveva rivelato il desiderio di diventare ancora mamma: "Adesso il mio obiettivo principale è allargare la famiglia. Come mi sentivo pronta dopo le Olimpiadi di Pechino, mi sento pronta anche adesso. Voglio dare una sorellina o un fratellino a Tommaso".