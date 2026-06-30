Francesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta

Diventata mamma di Tommaso nel 2023, Francesca Lollobrigida aveva fatto parlare di sé durante le ultime Olimpiadi di Milano Cortina quando era corsa a prendere in braccio il figlio dopo la vittoria dell'oro. "Vedere mio figlio sugli spalti è stato la realizzazione di un sogno. Volevo che vedesse i titoli di sua mamma con i suoi occhi e non solo su un curriculum. Quando ho realizzato di aver vinto la medaglia, sono corsa ad abbracciarlo. Avevo bisogno di lui, sono stata spontanea", aveva spiegato a Verissimo.



Sempre a Verissimo, la campionessa aveva anche rivelato il desiderio di diventare ancora mamma: "Adesso il mio obiettivo principale è allargare la famiglia. Come mi sentivo pronta dopo le Olimpiadi di Pechino, mi sento pronta anche adesso. Voglio dare una sorellina o un fratellino a Tommaso".