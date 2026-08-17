Natalia Paragoni, la vacanza in montagna con le figlie e la famiglia durante la chemioterapia: "I giorni più belli"

Natalia Paragoni ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna insieme alla sua famiglia. L'influencer, che sta affrontando un percorso di chemioterapia dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin, condivide su Instagram alcuni momenti della vacanza a Pragelato, in Piemonte, con le figlie Ginevra e Beatrice e i suoi genitori. "Agosto. I giorni più belli", scrive nella didascalia del post.

L'influencer, 28 anni, aveva parlato del suo percorso di cure nei primi giorni di agosto: "L'ultima chemio ce l'ho il 7 settembre e poi me ne vado un attimo al mare, che non mi sono ancora fatta un bagno quest'estate".

Il linfoma di Hodgkin le è stato diagnosticato nell'ottavo mese di gravidanza della secondogenita Beatrice, nata il 5 maggio 2026. Natalia lo aveva annunciato lo scorso giugno: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me".

In questo percorso, sempre al fianco di Natalia Paragoni c'è Andrea Zelletta, suo compagno dal 2019 e papà delle loro due figlie, Ginevra, nata nel 2023, e Beatrice. Dopo l'annuncio della diagnosi, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva dedicato alla compagna un messaggio carico d'amore sui social: "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L'ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca. Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi". Successivamente, la coppia aveva pubblicato su Instagram una foto insieme in ospedale durante la chemioterapia.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.