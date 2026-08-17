Diletta Leotta e la figlia Aria Rose hanno festeggiato il compleanno tra famiglia e amici. "Pensavo che questo giorno fosse speciale... poi ho avuto la fortuna di condividerlo con te", ha scritto la conduttrice, che ha spento 35 candeline, a corredo di un tenero scatto insieme alla primogenita. Quindi ha proseguito: "Buon compleanno a noi, il regalo più bello sei tu".



Su Instagram è arrivata anche la romantica dedica del marito di Diletta Leotta, il calciatore tedesco Loris Karius: "Il mio mondo inizia e finisce con voi".