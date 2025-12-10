Diletta Leotta diventerà mamma per la seconda volta: "I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio"

Diletta Leotta diventerà mamma per la seconda volta. La conduttrice, 34 anni, annuncia di essere in attesa del secondo figlio insieme al marito Loris Karius, 32 anni. "Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio", ha scritto Diletta Leotta pubblicando uno scatto in cui il marito e la primogenita Aria le accarezzano il pancione.

