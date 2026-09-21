Addio a Presley Gerber . Il modello, figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber, è scomparso all'età di 27 anni . La notizia è stata confermata da un portavoce di Cindy Crawford e Rande Gerber, che ha dichiarato: "La famiglia chiede che venga rispettata la privacy in questo momento molto difficile e doloroso". Secondo quanto riportano media americani, citando il medico legale della contea di Los Angeles, Presley Gerber è morto in una struttura dove si trovava per la riabilitazione.

Nato nel 1999, Presley Gerber era il primo figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber, sposati dal 1998. La coppia nel 2001 ha avuto anche la figlia Kaia Gerber, modella e attrice. Anche Presley aveva seguito le orme della madre nella moda, lavorando come modello già dall'adolescenza.



Nel 2019, Presley Gerber era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nel podcast Studio 22 aveva parlato dei suoi problemi di salute mentale e dell'abuso di sostanze. "Avendo affrontato problemi di salute mentale, depressione e tutto ciò che ne consegue, penso che, se riuscissi ad aiutare anche solo una persona – o magari cento – a uscire da quella situazione in cui io stesso mi sono trovato a un certo punto della mia vita, per me sarebbe già abbastanza", aveva detto il modello.

Di recente, sua sorella Kaia Gerber aveva parlato a Vogue della "lotta decennale di Presley contro la dipendenza da droghe": "Per gran parte della nostra vita i miei genitori sono stati molto, molto riservati e non condividevano nulla, e ora abbiamo questo vero e proprio maestro, mio fratello, che dice: 'Sarò molto umano davanti a tutti'. C’è un limite a quanto puoi nascondere al mondo. Cercare di mettere un coperchio sopra qualcosa non fa altro che far sentire quella persona come se ti vergognassi di lei".