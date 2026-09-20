Chiara Pellacani presenta a Verissimo il fidanzato Francesco Porco, a cui è legata da circa un anno. "Anche lui è un tuffatore, ho trovato una persona davvero speciale", afferma la tuffatrice, 24 anni, che ha vinto 5 medaglie d’oro ai Campionati Europei di Parigi 2026.



La loro storia d'amore è iniziata a distanza. "Non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta", racconta Chiara Pellacani che nel 2021 si è trasferita a Miami, negli Stati Uniti. Tra Chiara e Francesco non c'è stato un vero e proprio primo incontro: "Ci conosciamo da tantissimi anni, è una persona che mi ha sempre ispirato fiducia, l'ho sempre stimato come persona", racconta la campionessa. Il tuffatore aggiunge: "Ci conoscevamo da molto tempo, poi abbiamo iniziato a parlare dal nulla e ho subito trovato una connessione".



