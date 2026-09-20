Emanuele Filiberto: "Sono felicemente single, con Adriana Abascal è finita definitivamente"

Emanuele Filiberto parla a Verissimo della fine della storia d'amore con Adriana Abascal. "Siamo stati insieme un anno e mezzo, ma purtroppo questa storia, che era iniziata molto bene, è finita. Le nostre strade si sono divise, ma spero un giorno di poter diventare amici", afferma.



Emanuele Filiberto racconta di aver conosciuto Adriana Abascal a Parigi: "L'ho incontrata a una cena, me l'hanno presentata degli amici. Da lì abbiamo vissuto un anno e mezzo molto bello, molto intenso. È una persona che ho amato molto". Oggi però Emanuele Filiberto non vede possibilità di un ritorno insieme: "È finita definitivamente".



Emanuele Filiberto smentisce di aver chiesto il divorzio all'ex moglie Clotilde Courau per sposare Adriana Abascal. "Dopo la fine del mio matrimonio, ho avuto altre relazioni, ho conosciuto Adriana in un secondo momento. Se ti dicessi di non aver pensato a un matrimonio con lei, ti direi una bugia. Ma non ho chiesto il divorzio per questo, con Clotilde ci siamo lasciati cinque anni fa e avevamo già parlato di divorzio", afferma Emanuele Filiberto che smentisce anche di aver voluto chiedere l'annullamento del matrimonio: "Credo molto nel matrimonio e l'annullamento lo ritengo una cosa molto violenta. In nessun modo è mai stato nelle mie idee".