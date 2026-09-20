Morena Corbellini: "Ho chiesto scusa a mia figlia per la sentenza, non credo più nella giustizia"

"Sono stata molto male, ritengo che non sia una sentenza giusta": Morena Corbellini commenta a Verissimo la sentenza della Corte d'Appello che ha stabilito una riduzione di pena da 17 a 15 anni per l'assassino della figlia Aurora Tila, uccisa a soli 13 anni dall'ex fidanzato.



"Alla lettura della sentenza ho provato grande dolore, un dolore immenso, una sconfitta. Credevo tanto nella giustizia e oggi non ci credo più. C'è tanta delusione e tanta rabbia. Aurora doveva essere un monito e non è stato così. Quindici anni per aver ucciso una bambina è inaccettabile", afferma la mamma di Aurora Tila, che dopo la sentenza è voluta entrare nella cameretta della figlia: "Sono andata in camera sua per chiederle scusa, perché non ho ottenuto quello che avrei voluto. Ma la battaglia non è finita, voglio capire perché le pene sono così basse per chi uccide. Se non hanno paura di uccidere, i femminicidi aumenteranno".