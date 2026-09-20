Alessandra Mussolini, la nuova avventura a Uomini e Donne: "Avrei voluto essere tronista per una notte"

Alessandra Mussolini parla a Verissimo del suo nuovo ruolo come opinionista di Uomini e Donne. "Questa chiamata di Maria De Filippi è stata una cosa meravigliosa. Ci sono situazioni, intrighi", afferma. E, scherzando, aggiunge: "Avrei però voluto essere tronista per una notte. Ogni tanto una botta di tronista ci vuole. Io nasco tronista".



Alla domanda su cosa ne penserebbe il marito Mauro Floriani, Alessandra Mussolini risponde sempre con ironia: "Il matrimonio? Uno deve essere più elastico". Vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello e ora opinionista di Uomini e Donne, Alessandra Mussolini parla anche di questa fase della sua vita caratterizzata da maggiore leggerezza rispetto al passato: "Mi sono divisa in tanti ruoli, in tante cose belle, leggere. Nella vita ci vuole leggerezza".