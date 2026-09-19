Riccardo Scamarcio parla a Verissimo della sua storia d'amore con Benedetta Porcaroli, insieme a cui ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia, dove l'attore ha ricevuto il premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile. "Quanto ero imbarazzato da uno a dieci? Nove", ammette Riccardo Scamarcio, 46 anni.

Sempre molto riservato sulla sua vita privata, l'attore spiega: "Cerco sempre di avere un aplomb. Per usare un termine musicale, suono sempre un po' indietro. È una forma di pudore più che di timidezza". Riguardo alla storia d'amore con l'attrice, 28 anni, conferma: "La faccio ridere".



Riccardo Scamarcio è papà di Emily, nata nel 2020 dalla relazione con Angharad Wood. Parlando della figlia, l'attore racconta: "Viene con me sul set, mi segue, ogni tanto viene sul palco a ritirare qualche premio in qualche posto in provincia". "Ha già conosciuto Willy Wonka in persona", aggiunge Riccardo Scamarcio, che ha recitato nel film di Johnny Depp Modì - Tre giorni sulle ali della follia. Riguardo alla paternità, Riccardo Scamarcio aggiunge: "È mia figlia che consola me, le femmine hanno una marcia in più".