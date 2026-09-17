Originario di Barletta, in Puglia, Fabio Maria Damato è nato nel 1984. Di se stesso bambino, ha raccontato ai TEDx Talks: "Ero chiuso totalmente nella mia timidezza e mi rifiutavo spesso di giocare con gli altri bambini. Sono stato un bambino e un adolescente con un grandissimo senso di inadeguatezza". Dopo il diploma, si è trasferito a Milano per studiare Economia all'Università Bocconi. Appassionato di moda, ha iniziato inoltre a lavorare come giornalista per diverse testate. Ed è proprio in occasione di un impegno di lavoro che ha conosciuto Chiara Ferragni, con cui nel 2017 ha stretto un lungo sodalizio professionale e personale. "Ho deciso di lasciare il lavoro da giornalista, che mi frustrava tremendamente, per inseguire quella che era una mia intuizione, cioè quella di provare a cavalcare la rivoluzione dei social media. Lavorando con una ragazza che era già affermata e di successo, ma che stava anche lei lottando contro chi pensava che non fosse abbastanza e che non sarebbe durata nel tempo. Quella ragazza si chiama Chiara Ferragni", ha raccontato Fabio Maria Damato.

È diventato general manager di The Blonde Salad/TBS Crew e successivamente ha ricoperto un ruolo da dirigente anche nelle attività di Chiara Ferragni Brand. In un post sui social nel 2022, scriveva: "Non ho paura di stare lontano dai riflettori, non ho paura di avere un capo a cui spetta la decisione finale, che deve dire sì o no, e, in quanto uomo, non ho mai avuto paura che il mio capo fosse una donna. Da Chiara Ferragni sto ancora imparando quanto sia difficile essere una donna a capo di un'azienda in un mondo di uomini e quanto impegno costante richieda lottare ogni singolo giorno per questo. Sono onorato, come uomo e come essere umano, di sostenere e lottare ogni giorno per dare potere alle donne".