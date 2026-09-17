Originario di Barletta, in Puglia, Fabio Maria Damato si è trasferito a Milano per studiare Economia all'Università Bocconi. Nel frattempo ha iniziato a lavorare come giornalista nel settore della moda. Ha conosciuto Chiara Ferragni proprio lavorando come giornalista e nel 2017 ha instaurato una lunga collaborazione e costruito un rapporto personale con l'imprenditrice digitale, tanto da essere definito il suo "braccio destro, sinistro, tutto".



Fino al 2024 Fabio Maria Damato ha ricoperto ruoli dirigenziali nelle aziende legate a Chiara Ferragni: TBS Crew e Fenice. L'interruzione della collaborazione con l'imprenditrice digitale è avvenuta dopo il caso Pandorogate, partito da un'inchiesta di Selvaggia Lucarelli su Domani, che ha portato l'AGCM ad aprire un'indagine e successivamente a sanzionare le aziende di Chiara Ferragni e Balocco per pratica commerciale scorretta. In seguito Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni sono stati indagati per truffa aggravata. Nel gennaio 2026 il giudice non ha riconosciuto l'aggravante e ha riqualificato il reato in truffa semplice. Dopo il ritiro delle querele, in seguito agli accordi risarcitori, è stato quindi disposto il proscioglimento. Oggi Fabio Maria Damato è pronto a raccontare la sua verità.

