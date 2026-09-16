Su Burcu Yazgı Coşkun - attrice turca nota anche in Italia grazie alle sue interpretazioni nelle serie tv Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia - pubblica su Instagram alcune foto ricordo del suo recente viaggio in Italia. L'artista, 21 anni, condivide tra le sue storie uno scatto davanti al Duomo di Milano e uno in Galleria Vittorio Emanuele II. Infine, pubblica un omaggio a uno dei dessert italiani più celebri. "Stavo solo aspettando il giorno in cui avrei potuto mangiare il tiramisù", scrive Su Burcu Yazgı Coşkun a corredo di una foto mentre mangia il dolce.
Non è la prima volta che Su Burcu Yazgı Coşkun condivide sui social il suo amore per l'Italia. Nel 2023 ha pubblicato su Instagram un album di foto che immortalano alcuni ricordi di una vacanza a Capri.
Su Burcu Yazgı Coşkun è un'attrice turca nata nel 2005 a Istanbul. Nelle sue vene scorre anche sangue albanese grazie al padre. Il 2011 è l'anno del suo esordio nelle serie tv grazie al ruolo di Dilşad in Farklı Boyut. L'anno successivo esordisce, invece, nel mondo del cinema. Negli anni ricopre importanti ruoli in soap turche amate anche in Italia, come Racconto di una notte, Tutto per la mia famiglia e La forza di una donna. In quest'ultima, in un episodio ha interpretato il ruolo della protagonista Bahar da giovane.