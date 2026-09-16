Su Burcu Yazgı Coşkun - attrice turca nota anche in Italia grazie alle sue interpretazioni nelle serie tv Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia - pubblica su Instagram alcune foto ricordo del suo recente viaggio in Italia. L'artista, 21 anni, condivide tra le sue storie uno scatto davanti al Duomo di Milano e uno in Galleria Vittorio Emanuele II. Infine, pubblica un omaggio a uno dei dessert italiani più celebri. "Stavo solo aspettando il giorno in cui avrei potuto mangiare il tiramisù", scrive Su Burcu Yazgı Coşkun a corredo di una foto mentre mangia il dolce.