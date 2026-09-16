Emma Marrone, il duetto a sorpresa con Alessandra Amoroso: "Torna che ci manchi"

Emma continua: "Ho scelto di fare la zia apposta". "E che zia!", ribatte Alessandra Amoroso. "Appena hai cinque minuti torna che ci manchi . Perché te lo meriti, ti meriti tutto e anche di più", continua Marrone.

Sul palco di Milano, nella data finale del suo tour, Emma duetta a sorpresa con la grande amica Alessandra Amoroso . "Innanzitutto grazie perché so quanto è complesso", dichiara Emma rivolgendosi ad Alessandra, che risponde: "Eh, abbastanza".

La cantante salentina, che ha da poco compiuto 40 anni, è diventata madre per la prima volta il 6 settembre dello scorso anno, quando è nata la piccola Penelope, frutto della storia d'amore con Valerio Pastore.

A Verissimo, Alessandra Amoroso aveva raccontato la gioia per l'arrivo della figlia: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata". La cantante aveva parlato anche del compagno Valerio Pastore: "Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta, mi supporta".