Harry e Meghan, i figli Archie e Lilibet cambiano scuola dopo appena due giorni

Archie e Lilibet devono cambiare scuola dopo due giorni dall'inizio dell'anno scolastico. La decisione è stata presa per motivi legati alla sicurezza dei principini di 7 e di 5 anni. I figli di Harry e Meghan Markle avevano appena iniziato a frequentare una nuova scuola dopo il trasferimento dei duchi di Sussex nel Regno Unito.



"La decisione di far cambiare scuola ai bambini è stata presa in seguito a un confronto con il team responsabile della sicurezza della famiglia sulle difficoltà pratiche legate all'attuale organizzazione. I genitori restano estremamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l'affetto, la cura e l'impegno dimostrati nei confronti della loro famiglia. Questa decisione non deve in alcun modo essere interpretata come un giudizio sulla scuola o sull'eccezionale attenzione che i bambini vi hanno ricevuto", è quanto dichiarato dal portavoce di Harry e Meghan Markle, che avrebbero scelto di far frequentare ai figli un nuovo istituto sulla base della distanza e del percorso dalla loro abitazione.



Lo scorso agosto, Harry e Meghan Markle hanno fatto ritorno in Inghilterra a sei anni dalla decisione di fare un passo indietro da membri senior della famiglia reale con conseguente trasferimento prima in Canada e poi negli Stati Uniti, dove è nata nel 2021 la secondogenita della coppia, Lilibet Diana. Il primogenito Archie è nato invece nel 2019 nel Regno Unito. Non sono stati resi noti dettagli sul luogo della nuova abutazione, che però non è una residenza reale. I duchi di Sussex, inoltre, continuano a essere membri non attivi della famiglia reale. Il loro status di privati cittadini è stato confermato in una lettera, autorizzata da Carlo, inviata ad alti funzionari britannici.

La decisione di lasciare gli Stati Uniti per tornare nel Regno Unito ha sorpreso tutti. Da subito è stato sollevato il tema della sicurezza su cui Harry ha sempre battuto nel corso degli anni, anche durante le visite sporadiche nel suo Paese. Il principe ha più volte criticato la decisione del governo britannico di non garantirgli automaticamente la stessa protezione della polizia prevista per gli altri membri senior della famiglia reale. Al momento la sua situazione e quella della moglie Meghan sono al vaglio di un comitato governativo.