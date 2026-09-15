Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati. L'ex Miss Italia, 27 anni, ha parlato sui social della fine della relazione con il calciatore, 25 anni. L'annuncio è arrivato rispondendo alla domanda dei follower sulla sua situazione sentimentale: "Se mi sono lasciata? Sì, da qualche mese". Carolina Stramare ha anche spiegato perché ha deciso di parlarne soltanto adesso: "Non ne ho mai parlato non perché ci fosse qualcosa di male, ma perché non ho mai parlato della mia vita privata e continuerò a non farlo". Sulle motivazioni che hanno portato alla separazione, ha risposto: "Priorità diverse".

Carolina Stramare e Pietro Pellegri erano legati dal 2023. Nel 2025, sono diventati genitori di Bianca. Parlando della maternità, l'ex miss Italia ha rivelato: "Il post parto l'ho vissuto abbastanza bene, considerando che ero quasi sempre sola, a oggi mi faccio applauso". Alla domanda su come la figlia di un anno e mezzo abbia preso la separazione dei genitori, Carolina Stramare ha risposto: "Sfortunatamente o fortunatamente ci ha visto molto poco insieme. È serena con entrambi". La modella ha anche replicato a una domanda su come si superi la fine di una relazione quando si hanno figli: "Per una donna è molto meno semplice secondo me. Però se sei circondato da persone concrete, come lo sono io, piano piano va tutto migliorando".

Carolina Stramare ha raccontato inoltre la sua nuova vita da mamma dopo la separazione: "A oggi mi organizzo autonomamente con un supporto esterno, con i miei amici, che sono angeli e, quando è possibile, con la mia famiglia che mi sta tanto tanto aiutando". Infine in futuro l'ex miss Italia non esclude di diventare ancora mamma: "Un secondo figlio? Ora sicuramente no. Tra anni e anni vediamo". Ed è pronta all'idea che anche l'ex compagno possa trovare un nuovo amore: "Cosa c'è di anormale? Sono cose che ho già messo in conto, siamo giovani ed è giusto che ci rifacciamo una vita. La priorità è che la nuova compagna abbia ben chiaro il suo ruolo, ma soprattutto il mio, che sia una ragazza per bene e che rispetti nostra figlia, adattandosi se necessario".