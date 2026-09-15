Ilary Blasi e Bastian Muller sono marito e moglie. La conduttrice, 45 anni, e l'imprenditore, 40 anni, hanno pubblicato sui social il video, inedito, del loro matrimonio celebrato il 13 settembre 2026 a Villa Cimbrone, a Ravello, insieme alla famiglia e agli amici più cari. Il rito civile è stato celebrato invece nella sede del Comune.
Presenti alla cerimonia anche i figli della sposa, Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016), nati dal primo matrimonio con Francesco Totti, con cui la conduttrice è stata sposata dal 2005 al 2022. Chanel Totti è stata anche immortalata accanto a mamma Ilary fuori dal Comune di Ravello.
Ilary Blasi e Bastian Muller sono legati dal 2023. Nei mesi scorsi erano circolate voci sul matrimonio della conduttrice con il compagno. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva affermato la conduttrice a Verissimo.