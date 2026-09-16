Maluma è diventato papà per la seconda volta. Il cantante colombiano condivide sui social la prima foto con il figlio Orión Londoño Gómez, nato dalla relazione con la compagna Susana Gómez.

Nello scatto in bianco e nero, l'artista appare ancora con camice e cuffia da ospedale, mentre abbraccia Susana e tiene in braccio il neonato: i due uniscono le fronti, sorridendo.

Il piccolo sarebbe nato lunedì 14 settembre 2026, come scrive il cantante nella didascalia della foto. Orión è il secondo figlio della coppia, che sta insieme dal 2020 e che nel marzo 2024 aveva accolto la primogenita París.

L'annuncio della seconda gravidanza risale al 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma: in quell'occasione Maluma aveva condiviso una foto in cui lui e París baciavano il pancione di Susana Gómez, con un cuore azzurro che aveva subito fatto pensare ai follower all'arrivo di un maschietto. Il sospetto era stato confermato dallo stesso artista in un'intervista a Billboard, nella quale aveva anche raccontato di aver tenuto privata la gravidanza per cinque mesi: "Ho pensato che sarebbe stato bello godersi buona parte della gravidanza senza dover pensare ad altro. Semplicemente stare a casa in coppia e assaporare il momento", aveva spiegato.

Sotto il post, sono arrivati i messaggi di auguri di diversi colleghi e amici della coppia, tra cui Thalía, Carlos Rivera, Greeicy Rendón e Laura Pausini, che ha scritto in spagnolo: "Mille benedizioni. Che belli, tutti e quattro".