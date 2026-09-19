Sabrina Soussi si commuove a Verissimo, parlando della fine della sua storia con Giovanni Grazioso. "Piango perché non lo vedo da un po'. Anche se una persona non puoi cambiarla, io ho provato a modificare alcuni suoi atteggiamenti un po' infantili, ma non ci sono riuscita. Volevo che fosse l'amore della mia vita perché è un bravissimo ragazzo", spiega la protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.



Sabrina Soussi ha alle spalle una storia familiare difficile: "I miei genitori si sono separati quando ero piccola, non ho mai avuto un papà presente, c'è sempre stata mia mamma come punto di riferimento. Faccio fatica a fidarmi delle persone, mi fidavo solo di Giovanni, era il mio migliore amico, il mio fidanzato, il mio amante, il mio tutto. Mi manca".



Oggi però Sabrina assicura che la loro storia è finita: "Non lo vedo più, non lo sento più. Gli voglio bene, non puoi dimenticare una persona dopo i quasi sette anni che siamo stati insieme". Alla domanda su cosa farebbe se lui tornasse, Sabrina risponde: "Non lo so, dovrei valutare tante cose".



Nel corso della loro storia, Sabrina e Giovanni sognavano una famiglia insieme: "Sognavo un figlio con lui, ma non c'erano le basi per averlo. Poi quando eravamo in crisi, lui l'avrebbe voluto, ma io non mi sentivo più pronta perché non c'erano le basi".

Alla domanda se ci fossero stati dei tradimenti tra di loro, Sabrina Soussi ammette: "Da parte mia reputo tradimento anche un'attenzione per un'altra persona, una distrazione. Da parte sua credo di no, anche se di recente mi sono arrivate delle voci, ma non voglio sapere se siano vere o meno perché voglio lasciare un bel ricordo di quello che è stato".





