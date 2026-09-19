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L'intervista19 settembre 2026

Chanel Totti: "Mi piacerebbe diventare mamma giovane"

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sogna di diventare mamma da giovane: "Mi piacerebbe, ma manca la materia prima. Sono single, non c'è nessuno"
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Chanel Totti, 19 anni, rivela a Verissimo: “Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme”.

Immaginando sua mamma Ilary Blasi nel ruolo di nonna, Chanel Totti dice: "Non lo so, non mi sembra molto propensa. Io le dico: 'Preparati che quando sarà poi ogni tanto lo lascio anche a te', ma lei non sembra molto convinta".

Di recente, Chanel è stata accanto alla mamma il giorno del matrimonio della conduttrice con Bastian Muller: “Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo”.

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