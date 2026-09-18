Samantha De Grenet e l'amore per il marito: "Il 18 settembre 2015 ci siamo scelti per la seconda volta"

Samantha De Grenet rivolge al marito Luca Barbato una romantica dedica in un giorno speciale. "Non sono tante le coppie che possono festeggiare ben due anniversari … Era il 18 settembre 2015 quando ci siamo scelti per la seconda volta… ed è stata la scelta più naturale e bella della nostra vita !", scrive sui social la showgirl, 55 anni, a corredo di uno scatto che la immortala proprio insieme al suo compagno di vita. Uno scatto supportato da una seconda scritta: "L'unica cosa che supera l'amore a prima vista… è l'amore ad ogni sguardo ".

Nel 2022, Samantha de Grenet è stata ospite di Verissimo insieme al figlio Brando, nato nel 2005 dall'amore tra la showgirl e Luca Barbato. Nel corso di quell'intervista, la donna aveva descritto il figlio come "molto sensibile, forse troppo, però credo che alla fine questo sia il suo bello".



Brando si era invece soffermato sul legame con la madre: "Ho un rapporto bellissimo sia con lei che con papà e penso che non esista cosa più bella di parlare liberamente e aprirsi con i propri genitori. A volte quando ho un problema o qualche incertezza, facciamo proprio le riunioni a casa, ci sediamo sul divano tutti insieme e mi apro totalmente. Penso non ci sia cosa più bella e non potevo chiedere di meglio. Sono veramente un ragazzo fortunato".