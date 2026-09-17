Ilary Blasi e Bastian Muller, gli ironici video della luna di miele (al lavoro)

Lei, in Italia, che rilegge il suo copione del Grande Fratello, lui, in Germania, su un cantiere. Due descrizioni simili: "luna di miele". I neosposi Ilary Blasi e Bastian Muller scherzano così sui social sulla luna di miele mancata per gli impegni di lavoro. La conduttrice infatti è pronta a esordire con la nuova edizione del Grande Fratello. Il marito ricopre il ruolo di manager nella sua azienda familiare che si occupa di perforazioni profonde e costruzione di pozzi.

Si sono sposati domenica scorsa, 13 settembre, a Ravello. Il rito civile è stato celebrato nella sede del Comune, mentre il ricevimento si è tenuto a Villa Cimbrone. Un sogno festeggiato con gli amici più stretti, la famiglia e i figli della conduttrice Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016), nati dal primo matrimonio con Francesco Totti, terminato nel 2022. Ilary Blasi e Bastian Muller sono legati dal 2023. Da diversi mesi circolavano voci su un matrimonio. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva detto a Verissimo la conduttrice.