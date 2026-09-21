Camila Giorgi è diventata mamma: è nato Magnus

Camila Giorgi è diventata mamma. L'ex tennista, 34 anni, ha annunciato sui social con una foto la nascita del primo figlio Magnus, avuto con il marito Andreas Pasutti. Il bimbo è nato il 19 settembre 2026.
Camila Giorgi ha sposato Andreas Pasutti lo scorso febbraio, poche settimane dopo aver annunciato che sarebbero diventati genitori. A Verissimo, la coppia aveva svelato di essere in attesa di un maschietto. L'ex tennista aveva anche parlato della storia d'amore con il marito: "Lo conosco da tanti anni come allenatore nel circuito del tennis. Eravamo conoscenti, poi abbiamo passato qualche giorno insieme qui a Milano dopo la mia esperienza all'Isola dei Famosi. Ci siamo sposati a Buenos Aires. Papà è stato il mio testimone".
Di recente, Camila Giorgi aveva rivelato il particolare nome scelto per il figlio: "Magnus Vangelis Pasutti". "Magnus l'ha scelto mio marito, Vangelis l'ho scelto io perché hanno dei significati particolari per noi, molto importanti", aveva spiegato l'ex tennista sui social.