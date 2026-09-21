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Maternità21 settembre 2026

Camila Giorgi è diventata mamma: è nato Magnus

L'ex tennista annuncia la nascita del primo figlio Magnus
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Camila Giorgi è diventata mamma. L'ex tennista, 34 anni, ha annunciato sui social con una foto la nascita del primo figlio Magnus, avuto con il marito Andreas Pasutti. Il bimbo è nato il 19 settembre 2026.

storie Instagram Camila Giorgi
storie Instagram Camila Giorgi

Camila Giorgi ha sposato Andreas Pasutti lo scorso febbraio, poche settimane dopo aver annunciato che sarebbero diventati genitori. A Verissimo, la coppia aveva svelato di essere in attesa di un maschietto. L'ex tennista aveva anche parlato della storia d'amore con il marito: "Lo conosco da tanti anni come allenatore nel circuito del tennis. Eravamo conoscenti, poi abbiamo passato qualche giorno insieme qui a Milano dopo la mia esperienza all'Isola dei Famosi. Ci siamo sposati a Buenos Aires. Papà è stato il mio testimone".

Di recente, Camila Giorgi aveva rivelato il particolare nome scelto per il figlio: "Magnus Vangelis Pasutti". "Magnus l'ha scelto mio marito, Vangelis l'ho scelto io perché hanno dei significati particolari per noi, molto importanti", aveva spiegato l'ex tennista sui social.

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