Dalla separazione da Clotilde Courau alla fine della storia con Adriana Abascal: Emanuele Filiberto si è raccontato a Verissimo.

"Ci siamo lasciati cinque anni fa, ma abbiamo sempre mantenuto un bel rapporto per le nostre figlie, ma anche per noi stessi. Clotilde è una donna che ho amato tantissimo, alla follia", ha affermato, spiegando così i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio: "Eravamo molto giovani. A poco a poco l'amore è diminuito. A un certo punto l'amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia".

Per un anno e mezzo Emanuele Filiberto è stato legato ad Adriana Abascal, ma la loro storia è finita. "Sono felicemente single", assicura. Parlando della relazione con Adriana, aggiunge: "Abbiamo vissuto un anno e mezzo molto bello, molto intenso. È una persona che ho amato molto. Purtroppo questa storia, che era iniziata molto bene, è finita. Le nostre strade si sono divise".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Emanuele Filiberto a Verissimo.



