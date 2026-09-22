Cristina Chiabotto, il settimo anniversario con Marco Roscio: “Occhi diversi ma stessa direzione”

Cristina Chiabotto festeggia il settimo anniversario di matrimonio con Marco Roscio. L'ex Miss Italia condivide uno scatto in bianco e nero del giorno delle loro nozze.
"Occhi diversi ma stessa direzione. Buon anniversario a noi. 21 settembre 2019. E il settimo anno è andato, amore", scrive Chiabotto a corredo dell'immagine.
Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono sposati nel 2019, dopo un anno di relazione. Dalla loro unione sono nate le figlie Luce, venuta al mondo nel 2021, e Sofia, nata l'anno successivo.
In una precedente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Chiabotto aveva raccontato come la maternità avesse cambiato il suo percorso professionale e personale: "Non sono sparita. Ho semplicemente cambiato dimensione. Navigo a vele spiegate nella seconda maturità", aveva confidato l'ex Miss Italia, spiegando la nuova fase della sua vita tra famiglia e lavoro.
La showgirl aveva anche descritto gli equilibri trovati dopo l'arrivo delle bambine: "Marito, figlie, lavoro quanto basta. Le bimbe sono arrivate a tredici mesi l'una dall'altra e hanno segnato un nuovo inizio. Sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo la mia attività con gli stessi ritmi. Diciamo che mi sono concessa un piccolo-grande stop, mossa dal desiderio di dedicarmi a pieno servizio a ciò che metto al di sopra di tutto, la famiglia", aveva spiegato.