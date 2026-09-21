Dalla verità di Fabio Maria Damato sul Pandorogate alla storia d'amore di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli fino alla fine del matrimonio di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 19 e domenica 20 settembre
Chanel Totti ha rivelato di voler diventare una mamma giovane e ha parlato della separazione dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti: "L'ho vissuta male. Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere. Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi". Sabrina Soussi ha parlato della fine della sua storia con Giovanni Grazioso: "Mi manca, era il mio tutto".
Mauro Corona ha rivelato di avere un nuovo amore di 24 anni più giovane di lui: "Innamorarsi a 76 anni è una cosa poetica e tragica allo stesso tempo. Mi è costato caro cercare un po' di vita alla fine dei miei giorni. Ti puntano il dito invece di capire che potrebbe essere una luce ultima dopo una vita sciagurata. La vita accade, non la programmi".
Chiara Pellacani ha parlato della storia d'amore con Francesco: "Anche lui è un tuffatore, ho trovato una persona davvero speciale". Ilary Blasi ha svelato il ricordo più bello del suo matrimonio con Bastian Muller: "Durante la cena quando ballavamo tutti insieme, c'era una bella energia, eravamo spensierati. Si percepiva tantissimo affetto". Alessandra Mussolini ha parlato della nuova avventura a Uomini e Donne nel ruolo di opinionista: "Questa chiamata di Maria De Filippi è stata una cosa meravigliosa".
Morena Corbellini ha commentato a Verissimo la sentenza della Corte d'Appello che ha stabilito una riduzione di pena da 17 a 15 anni per l'assassino della figlia Aurora Tila, uccisa a soli 13 anni dall'ex fidanzato. "Sono stata molto male, ritengo che non sia una sentenza giusta. Alla lettura della sentenza ho provato grande dolore, un dolore immenso, una sconfitta", ha detto la mamma Aurora Tila, la più giovane vittima di femminicidio in Europa.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 19 e domenica 20 settembre