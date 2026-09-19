Mauro Corona rivela a Verissimo di avere un nuovo amore: "Innamorarsi a 76 anni è una cosa poetica e tragica allo stesso tempo". "È un amore lontano, vive in Toscana, è una persona a cui voglio molto bene e anche lei me ne vuole", aggiunge lo scrittore, che vive a Erto, paesino del Friuli-Venezia Giulia. E ammette che la sua compagna è un po' gelosa di lui: "La foto del bacio sulla guancia con Bianca Berlinguer ha fatto un po' di rumore. Quando questa persona vede queste foto dubita del mio amore".



Mauro Corona racconta anche di essere stato criticato per la differenza di età di 24 anni con la nuova compagna: "Mi è costato caro cercare un po' di vita alla fine dei miei giorni. Ti puntano il dito invece di capire che potrebbe essere una luce ultima dopo una vita sciagurata. La vita accade, non la programmi". Lo scrittore ha quattro figli ed è sposato dal 1978 con Francesca, che ammette di aver tradito, ma da cui al momento non ha intenzione di divorziare. "Perché devo divorziare? Per dare soldi all'avvocato?", si chiede, ironicamente, Mauro Corona a Verissimo.