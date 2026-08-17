Arianna Montefiori condivide su Instagram un toccante ricordo del padre Luigi Montefiori nel giorno in cui avrebbe compiuto 84 anni. L'attore e sceneggiatore, noto come George Eastman, è scomparso lo scorso 19 maggio dopo la battaglia contro la malattia . "Buon compleanno Papà mio.. sei in tutte le cose meravigliose della vita .. sei nel sorriso di Allegra.. ti amo per sempre", scrive Arianna Montefiori sulle note della canzone di Raf, Infinito . L'attrice ha pubblicato una serie di ricordi che la legano al padre, tra cui l'annuncio della gravidanza e un emozionante audio che Luigi Montefiori aveva inviato alla figlia.

"Davvero non so trovare le parole giuste per dirti quanto sia felice ed emozionato. Tu che per me sei ancora la mia bambina stai per diventare mamma, so che amerai questa figlia che hai tanto desiderato con tutta la conoscenza e la sensibilità".



Lo scorso marzo, Arianna Montefiori ha infatti dato alla luce la primogenita Allegra, nata dalla relazione con il cantante Briga. "Sto vivendo una grande gioia, ma anche un grande dolore perché papà non sta tanto bene", aveva raccontato a Verissimo poche settimane dopo il parto.