Da Angela Caloisi a Francesca Lollobrigida, da Arianna Cirrincione a Camila Giorgi: sono tante le Vip in dolce attesa che si stanno godendo l'estate 2026 con il pancione.

Angela Caolisi e Paolo Crivellin diventeranno presto genitori per la prima volta. La coppia è in attesa di un maschietto e sta trascorrendo il periodo estivo al mare.

Anche Camila Giorgi sta per diventare mamma per la prima volta. La tennista sta vivendo gli ultimi mesi di gravidanza a Maiorca.

Tra le future mamme bis troviamo Arianna Cirrincione, Francesca Lollobrigida e Ada, moglie di Rocco Hunt: tutte e tre sono in attesa del secondo figlio.

Nel video sopra, i pancioni dell'estate 2026.