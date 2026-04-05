Rocco Hunt diventerà papà per la seconda volta

"Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo: la famiglia si allarga. Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero . Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande. Siamo infinitamente grati", ha scritto Rocco Hunt, pubblicando una serie di scatti con la moglie e il loro primo figlio Giovanni, nato nel 2017.



Ospite a Verissimo nel 2025, Rocco Hunt aveva parlato dell'amore per la moglie: "Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile. Le devo tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe".



Riguardo alla paternità, il cantante aveva aggiunto: "Diventando papà, sono cresciuto, mi sono responsabilizzato. Per gli artisti è facile essere vittima dell'egocentrismo, sentirsi un po' al centro, ma quando nasce un figlio diventa lui il centro di tutto. Oggi è Giovanni la star di casa".