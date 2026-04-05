Rocco Hunt diventerà papà per la seconda volta. Il cantante, 31 anni, ha annunciato sui social di essere in attesa del secondo figlio insieme alla moglie Ada.
"Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo: la famiglia si allarga. Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande. Siamo infinitamente grati", ha scritto Rocco Hunt, pubblicando una serie di scatti con la moglie e il loro primo figlio Giovanni, nato nel 2017.
Ospite a Verissimo nel 2025, Rocco Hunt aveva parlato dell'amore per la moglie: "Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile. Le devo tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe".
Riguardo alla paternità, il cantante aveva aggiunto: "Diventando papà, sono cresciuto, mi sono responsabilizzato. Per gli artisti è facile essere vittima dell'egocentrismo, sentirsi un po' al centro, ma quando nasce un figlio diventa lui il centro di tutto. Oggi è Giovanni la star di casa".