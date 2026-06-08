PADRI E FIGLIE 08 giugno 2026

L'insegnante di danza condivide sui social una tenera foto insieme alla figlia Jasmine, nata nel 2013 dall'amore con Francesca Tocca

Raimondo Todaro con la figlia Jasmine

Raimondo Todaro, 39 anni, condivide su Instagram una tenera foto padre e figlia. Nello scatto pubblicato nelle sue storie, si vede l'insegnante di danza posare, seduto sui sedili di un aereo, insieme alla piccola Jamine, nata nel 2013 dall'amore con Francesca Tocca. Jamine condivide con mamma e papà l'amore e la dedizione per l'arte della danza. Tra le recenti esperienze lavorative di Raimondo Todaro anche la partecipazione al Grande Fratello Vip 2026, dove si è classificato terzo nel corso della finale. In un'intervista rilascia al Messaggero, l'insegnante di danza aveva raccontato quale era stata la reazione della figlia Jasmine al suo ritorno: "Era molto felice di riabbracciarmi. Mi aveva visto 24 ore su 24 e non vedeva l’ora di tornare insieme alla normalità".



Fuori dal reality, Raimondo Todaro aveva rivelato di aver avuto modo di rivedere l'ex moglie Francesca Tocca: "Abbiamo parlato. (...) Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante". Raimondo Todaro e Francesca Tocca parlano a Verissimo della fine del loro matrimonio

Dopo 17 anni d'amore, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato la separazione nel 2025. Dalla loro relazione nel 2013 è nata la figlia Jasmine.



Parlando della fine del matrimonio, l'insegnante di danza aveva detto a Verissimo: "Non c'è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati. Non vedevo Francesca felice, sorrideva poco. Era un rapporto un po' spento, un parlarsi poco, condividere poco, non sentirsi priorità per l'altra persona. Oggi ho la serenità di dire che abbiamo fatto il possibile. Non ho rimorsi né rimpianti".