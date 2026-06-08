Raimondo Todaro, 39 anni, condivide su Instagram una tenera foto padre e figlia. Nello scatto pubblicato nelle sue storie, si vede l'insegnante di danza posare, seduto sui sedili di un aereo, insieme alla piccola Jamine, nata nel 2013 dall'amore con Francesca Tocca. Jamine condivide con mamma e papà l'amore e la dedizione per l'arte della danza.
Tra le recenti esperienze lavorative di Raimondo Todaro anche la partecipazione al Grande Fratello Vip 2026, dove si è classificato terzo nel corso della finale. In un'intervista rilascia al Messaggero, l'insegnante di danza aveva raccontato quale era stata la reazione della figlia Jasmine al suo ritorno: "Era molto felice di riabbracciarmi. Mi aveva visto 24 ore su 24 e non vedeva l’ora di tornare insieme alla normalità".
Fuori dal reality, Raimondo Todaro aveva rivelato di aver avuto modo di rivedere l'ex moglie Francesca Tocca: "Abbiamo parlato. (...) Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante".
Dopo 17 anni d'amore, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato la separazione nel 2025. Dalla loro relazione nel 2013 è nata la figlia Jasmine.
Parlando della fine del matrimonio, l'insegnante di danza aveva detto a Verissimo: "Non c'è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati. Non vedevo Francesca felice, sorrideva poco. Era un rapporto un po' spento, un parlarsi poco, condividere poco, non sentirsi priorità per l'altra persona. Oggi ho la serenità di dire che abbiamo fatto il possibile. Non ho rimorsi né rimpianti".
Tempo dopo l'intervista a Raimondo Todaro, anche Francesca Tocca aveva parlato a Verissimo della fine della lunga relazione con l'ex marito. "A me non è piaciuto che lui sia venuto qui a dire che io non ero felice, perché io avevo i miei motivi per non essere felice e lui li conosce bene - aveva dichiarato la ballerina, 37 anni il prossimo 24 luglio-. Raimondo ha tradito la mia fiducia più di una volta. Se manchi di rispetto e fai cose per cui non posso più avere fiducia in te, ma nonostante questo io provo ad andare avanti, è normale che a volte non mi trovi felice, però non fai nulla per cambiare la situazione".