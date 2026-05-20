Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026?

Al termine della finale del Grande Fratello Vip in onda martedì 19 maggio, Ilary Blasi comunica il nome del vincitore del reality. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, ultime due super finaliste, raggiungono lo studio.
È Alessandra Mussolini la vincitrice del GF Vip 2026. Alessandra Mussolini ha vinto l'ultimo televoto flash contro Antonella Elia, che risulta così la seconda classificata.
Alessandra Mussolini ha ottenuto la vittoria con una percentuale di 55,95% dei voti, rispetto a quella ottenuta da Antonella Elia di 44,05%.
Attraverso una serie di televoti flash, il pubblico ha deciso la classifica finale dei concorrenti del Grande Fratello 2026:
Alessandra Mussolini
Antonella Elia
Raimondo Todaro
Adriana Volpe
Lucia Ilardo
Raul Dumitras
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