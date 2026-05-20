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Grande Fratello VIP

LA FINALE20 maggio 2026

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026?

Nella finale del Grande Fratello Vip di martedì 19 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato dell'ultimo televoto e il nome del vincitore
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Grande Fratello Vip 2026, chi ha vinto
Grande Fratello Vip 2026, chi ha vinto

Al termine della finale del Grande Fratello Vip in onda martedì 19 maggio, Ilary Blasi comunica il nome del vincitore del reality. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, ultime due super finaliste, raggiungono lo studio.

È Alessandra Mussolini la vincitrice del GF Vip 2026. Alessandra Mussolini ha vinto l'ultimo televoto flash contro Antonella Elia, che risulta così la seconda classificata.

Alessandra Mussolini ha ottenuto la vittoria con una percentuale di 55,95% dei voti, rispetto a quella ottenuta da Antonella Elia di 44,05%.

Finale Grande Fratello Vip, la classifica del televoto

Attraverso una serie di televoti flash, il pubblico ha deciso la classifica finale dei concorrenti del Grande Fratello 2026:

  1. Alessandra Mussolini

  2. Antonella Elia

  3. Raimondo Todaro

  4. Adriana Volpe

  5. Lucia Ilardo

  6. Raul Dumitras

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