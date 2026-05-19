È Alessandra Mussolini la vincitrice del GF Vip 2026 . Alessandra Mussolini ha avuto la meglio nell'ultimo televoto flash in sfida contro Antonella Elia, che risulta così la seconda classificata.

Nel corso della puntata finale, Alessandra Mussolini ha ripercorso la sua avventura al Grande Fratello Vip tra grandi emozioni e accese liti. La vip è riuscita a raccontarsi senza filtri all'interno della Casa: ha parlato della storia della sua famiglia e ha stretto profondi legami d'amicizia.

Durante la finale, Alessandra ha ricevuto l'emozionante sorpresa della sorella Elisabetta nel giardino della Casa: "Sono venuta solo per te. I litigi epocali non li ho fatti vedere a mamma. L'ho fatto per Ale perché ha avuto ragione lei. Noi eravamo scettici, ma ha avuto ragione lei. L'ho vista scoppiettante".

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