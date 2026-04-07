“Le donne avevano un ruolo di primo piano e sono state un nucleo fondante della nostra famiglia. Gli uomini sono andati e venuti, le donne sono rimaste".

Nel localino del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ripercorre la storia della sua famiglia e l'importanza centrale avuta dalle donne.

Negli ultimi giorni nella Casa, Alessandra si era confidata con gli altri vip parlando della sua famiglia: "Quando eravamo piccole, eravamo io, mia sorella Elisabetta, zia Sophia, quando c'era, nonna Romilda e mamma. La prima e l'ultima decisione spettava al gruppo di donne".