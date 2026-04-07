“Le donne avevano un ruolo di primo piano e sono state un nucleo fondante della nostra famiglia. Gli uomini sono andati e venuti, le donne sono rimaste".
Nel localino del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ripercorre la storia della sua famiglia e l'importanza centrale avuta dalle donne.
Negli ultimi giorni nella Casa, Alessandra si era confidata con gli altri vip parlando della sua famiglia: "Quando eravamo piccole, eravamo io, mia sorella Elisabetta, zia Sophia, quando c'era, nonna Romilda e mamma. La prima e l'ultima decisione spettava al gruppo di donne".
Dal rapporto tra zia Sophia Loren e sua madre Maria Scicolone al riconoscimento della mamma, Alessandra si è emozionata vedendo alcune foto della sua infanzia: "Ho vissuto fino a 10 anni con nonna Romilda e mia sorella Elisabetta. La vita è stata anche molto difficile, ma bisogna affrontarla e stare insieme. Dobbiamo tentare di divertirci e stare insieme”.
“Cosa ti hanno insegnato queste donne?”, chiede Ilary Blasi. “Quando io avevo l’ansia o un dispiacere, mamma mi diceva vai avanti. Mi ha alleggerito la vita", risponde Alessandra visibilmente emozionata.
Dopo essersi esibita con Raimondo Todaro in un omaggio a sua zia Sophia Loren, Alessandra saluta sua zia: “Le voglio dire che la amo tanto. Appena esco, faccio parlare zia con mamma”.