La terza puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio ( Entre tierras ) , è andata in onda martedì 9 giugno in prima serata di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Justa vuole riavvicinarsi a Manuel, ma lui è convinto che tra loro sia finita.

Justa entra in possesso di una fotografia compromettente di María e Josè, decide di utilizzarla per insinuare dubbi su di lei, coinvolgendo Ramón. L'immagine riaccende tensioni latenti, mentre una delicata questione familiare si intreccia a una possibile battaglia legale.

María torna alla Mancia insieme a Manuel. L'auto ha un guasto e i due trascorrono la notte in una tenuta di una coppia straniera, che li accoglie con grande delicatezza. María e Manuel trascorrono la loro prima notte d'amore. María e Pepita deducono che Claudia sia incinta osservando le sue nausee.

Un nuovo inizio va in onda il martedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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