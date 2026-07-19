Mahir fa una sorpresa a Canfeza e affitta un locale affinché lei possa aprire il suo negozio. Canfeza decide di ringraziarlo preparandogli il suo piatto preferito. Successivamente Havos consegna di nascosto alla ragazza una lettera trovata in camera di Sureyya. Canfeza affronta quindi Mahir, che ammette l'esistenza della lettera, sostenendo di non averla mai vista. Intanto Efsane escogita un piano per trascorrere la serata con Ferman.

Efsane confessa ad Havos di essere incinta del figlio di Ferman. Intanto, Mahir e Canfeza cercano di ritagliarsi un momento di serenità lontano dalle tensioni che li circondano. Selim, nel frattempo, si è infatti introdotto in casa e ha chiesto a Ceylan di sposarlo. La situazione precipita quando Asaf e Mahir intervengono e lo affrontano. Ceylan difende decisa a difenderlo fugge con lui. Afet confessa di aver scritto la lettera che aveva quasi portato Sureyya alla morte.

Afet chiede a Mahir e Canfeza di intervenire con Asaf per fargli cambiare idea. Intanto, Surreya torna alla villa dopo le dimissioni dall'ospedale e si mostra entusiasta per il nuovo negozio di Canfeza, scatenando la gelosia di Sevde, che, sconvolta, sviene.

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