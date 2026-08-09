Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 9 agosto in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir sorprende Canfeza con una giornata romantica sulla pista di pattinaggio, ma la serenità dura poco: Asaf lo mette in guardia ancora una volta, convinto che il negozio aperto per sua moglie sia solo uno spreco di denaro. Quelle parole feriscono profondamente Canfeza, che ascolta di nascosto la conversazione e decide di dimostrare a tutti, e soprattutto a Mahir, di poter rendere l'attività un vero successo.

Intanto Selim, deciso a colpire Mahir attraverso la donna che ama, mette in piedi un piano subdolo: tramite Pinar attira Canfeza a un falso incontro di lavoro con la promessa di un'importante commissione. La trappola scatta in un ristorante, dove Mahir, già sospettoso per le bugie della moglie, la raggiunge proprio mentre Selim si fa trovare al suo tavolo. Lo scontro è inevitabile.

Parallelamente, Asaf scopre che Ferman ha pagato una somma considerevole per liberare Efsane dal vincolo con il suo datore di lavoro. Quando affronta suo figlio, Ferman sfida Afet e Asaf.

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