La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 2 agosto in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Selim vuole sporgere denuncia contro Ceylan, ma il commissario non è convinto di ciò che gli è stato riportato. Ferman chiede a Mahir di aiutarlo a trovare Efsane. Tra Gulizar e Kursat la simpatia è sempre più evidente. Ezra studia un piano per far riappacificare Mahir e Canfeza. Kursat porta Mahir nel luogo in cui aveva nascosto la merce, ma quando arrivano non c'è più traccia di nulla.

Canfeza e Gulizar commentano insieme i video delle riprese di Capodanno. Nel frattempo, Efsane chiama Canfeza: la ragazza, mentre è in taxi, la ringrazia per tutto quello che ha fatto per lei e le rivela di essere tornata a lavorare in un locale notturno. Per caso, Canfeza e Gulizar sentono il tassista pronunciare il nome del posto: il Blue Night. Le due decidono così di raggiungerla per convincerla a lasciare quel lavoro. Nel mentre, Inci decide di organizzare un blitz della polizia nel locale. Canfeza e Gulizar finiscono in manette.

Mahir e Canfeza si chiariscono quando Selim chiama Canfeza. Mahir gli intima di stare alla larga da sua moglie e decide di far installare delle telecamere all'interno del negozio di Canfeza. Kursat dichiara il suo amore a Gulizar, mentre Rasit promette di restituire la merce a una condizione: conoscere Lord.

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