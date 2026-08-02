La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 2 agosto in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 2 agosto in prima serata di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Selim vuole sporgere denuncia contro Ceylan, ma il commissario non è convinto di ciò che gli è stato riportato. Ferman chiede a Mahir di aiutarlo a trovare Efsane. Tra Gulizar e Kursat la simpatia è sempre più evidente. Ezra studia un piano per far riappacificare Mahir e Canfeza. Kursat porta Mahir nel luogo in cui aveva nascosto la merce, ma quando arrivano non c'è più traccia di nulla.
Canfeza e Gulizar commentano insieme i video delle riprese di Capodanno. Nel frattempo, Efsane chiama Canfeza: la ragazza, mentre è in taxi, la ringrazia per tutto quello che ha fatto per lei e le rivela di essere tornata a lavorare in un locale notturno. Per caso, Canfeza e Gulizar sentono il tassista pronunciare il nome del posto: il Blue Night. Le due decidono così di raggiungerla per convincerla a lasciare quel lavoro. Nel mentre, Inci decide di organizzare un blitz della polizia nel locale. Canfeza e Gulizar finiscono in manette.
Mahir e Canfeza si chiariscono quando Selim chiama Canfeza. Mahir gli intima di stare alla larga da sua moglie e decide di far installare delle telecamere all'interno del negozio di Canfeza. Kursat dichiara il suo amore a Gulizar, mentre Rasit promette di restituire la merce a una condizione: conoscere Lord.
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