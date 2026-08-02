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Racconto di una notte

SERIE TV03 agosto 2026

Racconto di una notte in prima serata, il riassunto del 2 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 2 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 2 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selim si rivolge a Rasit per sporgere denuncia contro Ceylan.

Sare parla con Canfeza, per convincerla a tornare con Mahir che nel frattempo le manda un messaggio.

Kursat e Mahir non trovano la merce.

Canfeza e Gulizar vanno da Efsane al locale e Inci organizza un blitz sul posto.

Kursat ordina a Rasit di restituire la merce.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 2 agosto in prima serata su Canale 5.

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