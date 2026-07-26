La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 26 luglio in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Asaf vuole scoprire dove Selim abbia portato sua nipote Ceylan. Mahir scopre che la moglie ha venduto dei bracciali e inizia a sospettare che gli stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo, la relazione clandestina tra Ferman e Efsane rischia di essere scoperta. Successivamente decide di confessare alla famiglia la relazione con Efsane e la gravidanza imminente.

Proprio in quel momento però, Sevde riceve una notizia sconvolgente dal medico: è incinta dopo ventisette anni di attesa. Afet scopre tutto attraverso un video e di infuria. Canfeza organizza in segreto una serata romantica per lei e Mahir e per pagare una camera d'hotel vende i suoi bracciali. Dopo essersi promessi di non avere più segreti, Mahir confessa di aver mentito su Kursat.

Asaf è molto preoccupata per la scomparsa di Ceyla e chiede notizie a Rasit. Canfeza, riesce finalmente ad avere un chiarimento con suo padre. Mahir, nel mentre, si accorge si sentire molto la mancanza di Canfeza. Sevde e Ferman vanno dalla ginecologa per l'ecografia e la gravidanza viene confermata. Ferman impazzisce quando scopre che Efsane è scomparsa.

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