La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 26 luglio in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 26 luglio in prima serata di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Asaf vuole scoprire dove Selim abbia portato sua nipote Ceylan. Mahir scopre che la moglie ha venduto dei bracciali e inizia a sospettare che gli stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo, la relazione clandestina tra Ferman e Efsane rischia di essere scoperta. Successivamente decide di confessare alla famiglia la relazione con Efsane e la gravidanza imminente.
Proprio in quel momento però, Sevde riceve una notizia sconvolgente dal medico: è incinta dopo ventisette anni di attesa. Afet scopre tutto attraverso un video e di infuria. Canfeza organizza in segreto una serata romantica per lei e Mahir e per pagare una camera d'hotel vende i suoi bracciali. Dopo essersi promessi di non avere più segreti, Mahir confessa di aver mentito su Kursat.
Asaf è molto preoccupata per la scomparsa di Ceyla e chiede notizie a Rasit. Canfeza, riesce finalmente ad avere un chiarimento con suo padre. Mahir, nel mentre, si accorge si sentire molto la mancanza di Canfeza. Sevde e Ferman vanno dalla ginecologa per l'ecografia e la gravidanza viene confermata. Ferman impazzisce quando scopre che Efsane è scomparsa.
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