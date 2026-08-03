Nella nuova puntata di domenica 9 agosto di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), il legame tra Mahir e Canfeza si rafforza sempre di più.
Mahir e Canfeza passano una romantica serata al ristorante, durante la quale si raccontano i loro sogni d'infanzia. Quando più tardi rientrano a casa, Mahir decide di insegnare a Canfeza a guidare, ma la lezione di guida improvvisata ha un esito poco felice.
Nel mentre, Salih comunica a Sare di aver richiesto i documenti di adozione della donna per aiutarla a rintracciare i suoi genitori.
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