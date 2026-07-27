Nella nuova puntata di domenica 2 agosto di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Ferman cerca in tutti i modi Efsane.

Selim vuole sporgere denuncia contro Ceylan e così si rivolge a Rasit, ma il Commissario nutre dei forti dubbi su quanto gli viene raccontato. Ferman è sempre più disperato e chiede a Mahir di aiutarlo a trovare Efsane.

Nel frattempo, Afet e Sevde si vedono la maga Pakize, la quale dice a Sevde qualcosa che la lascerà di stucco. La simpatia fra Gulizar e Kursat è sempre più evidente.

Infine, Ezra architetta un piano per far riappacificare Mahir e Canfeza.

Nel video in apertura, il riassunto della puntata del 29 luglio di Racconto di una notte.

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