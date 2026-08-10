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Racconto di una notte

SERIE TV10 agosto 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 16 agosto in prima serata

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 16 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 16 agosto di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Ferman si separa da Sevde.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 16 agosto

Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte

Ferman prende la decisione di separarsi da Sevde. Incinta, Sevde è sconvolta dall'atteggiamento di Ferman e tenta inutilmente di fermarlo. In realtà, dietro la partenza dell'uomo si nasconde altro.

Mahir e Canfeza vengono smascherati per aver coperto la falsa gravidanza di Canfeza, scatenando la rabbia di Asaf e la delusione di Sureyya.

In occasione di San Valentino e del compleanno dell'uomo, Mahir e Canfeza tentano di ritagliarsi un po' di intimità organizzando una fuga romantica in baita.

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