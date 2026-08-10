Ferman prende la decisione di separarsi da Sevde. Incinta, Sevde è sconvolta dall'atteggiamento di Ferman e tenta inutilmente di fermarlo. In realtà, dietro la partenza dell'uomo si nasconde altro.



Mahir e Canfeza vengono smascherati per aver coperto la falsa gravidanza di Canfeza, scatenando la rabbia di Asaf e la delusione di Sureyya.



In occasione di San Valentino e del compleanno dell'uomo, Mahir e Canfeza tentano di ritagliarsi un po' di intimità organizzando una fuga romantica in baita.

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