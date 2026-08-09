Racconto di una notte in prima serata, il riassunto del 9 agosto

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 9 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Kursat dichiara il suo amore a Gulizar.
Canfeza si dispiace per la storia della falsa gravidanza e Mahir decide di insegnare a Canfeza a guidare.
Salih comunica a Sare di aver richiesto i documenti di adozione. Scoprono che Sureyya si è recata da una maga sperando di poter rafforzare il loro legame di coppia.
Infine, Selim vuole colpire Mahir e architetta un piano.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 9 agosto in prima serata su Canale 5.
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