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Racconto di una notte

SERIE TV10 agosto 2026

Racconto di una notte in prima serata, il riassunto del 9 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 9 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 9 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Kursat dichiara il suo amore a Gulizar.

Canfeza si dispiace per la storia della falsa gravidanza e Mahir decide di insegnare a Canfeza a guidare.

Salih comunica a Sare di aver richiesto i documenti di adozione. Scoprono che Sureyya si è recata da una maga sperando di poter rafforzare il loro legame di coppia.

Infine, Selim vuole colpire Mahir e architetta un piano.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 9 agosto in prima serata su Canale 5.

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