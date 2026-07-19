Ceylan accusa Selim di essere ossessionato da Canfeza e di averla manipolata facendole indossare un cardigan solo perché lei la vedesse. Selim, però, estrae un anello e le chiede di sposarlo: "Mi vuoi sposare, Ceylan? Sposami".

Mahir interviene armato, deciso a cacciare Selim. Ceylan, però, si interpone fisicamente per proteggerlo e accetta di sposarsi: "Almeno suo padre non ha ucciso il mio, giusto?".

Mentre fuggono insieme, Selim dichiara che il suo obiettivo era quello di ottenere la benedizione della famiglia di Ceylan: "La tua fuga con me non era nei piani". La donna comprende così di essere stata solo un mezzo per i suoi scopi e lo accusa: "Tu sei ossessionato da Canfeza. Vuoi stare vicino a lei con ogni mezzo e a ogni costo e vuoi anche vendicarti di Mahir". La discussione diventa concitata, Ceylan urla a Selim di fermare immediatamente la macchina e, nel tentativo di prendere il controllo della vettura, l'auto va fuori strada provocando un incidente.

Ceylan e Selim sono morti? O riusciranno a sopravvivere all'incidente? La risposta è nella prossima puntata di Racconto di una notte, in onda domenica 26 luglio su Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

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