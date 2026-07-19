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Racconto di una notte

SERIE TV20 luglio 2026

Racconto di una notte, il riassunto del 19 luglio

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 19 luglio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 19 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir affitta un locale per il negozio di Canfeza.

Havos consegna a Canfeza la lettera trovata in camera di Sureyya. Nel frattempo, Salih si dichiara a Sare.

Selim chiede a Ceylan di sposarlo, e lei decide di fuggire con lui.

Canfeza affronta Afet e, scoperta la verità, Asaf chiede il divorzio.

Ceylan e Selim hanno un’accesa discussione in auto.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 19 luglio su Canale 5.

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