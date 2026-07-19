Racconto di una notte, il riassunto del 19 luglio

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 19 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir affitta un locale per il negozio di Canfeza.
Havos consegna a Canfeza la lettera trovata in camera di Sureyya. Nel frattempo, Salih si dichiara a Sare.
Selim chiede a Ceylan di sposarlo, e lei decide di fuggire con lui.
Canfeza affronta Afet e, scoperta la verità, Asaf chiede il divorzio.
Ceylan e Selim hanno un’accesa discussione in auto.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 19 luglio su Canale 5.
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