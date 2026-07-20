Nella nuova puntata di domenica 19 luglio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir e Canfeza cercano di ritagliarsi la loro intimità .
Mahir e Canfeza tentano di avere un po' di intimità lontano dal caos familiare, ma ogni tentativo viene interrotto. Nel frattempo, Ferman sta per crollare: la relazione clandestina con Efsane rischia di essere scoperta.
Sare esce con Salih per un secondo appuntamento e finisce accidentalmente per colpirlo con un dardo al tiro a segno.
Nel video in apertura, il riassunto della puntata del 19 luglio di Racconto di una notte
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