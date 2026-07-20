Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Racconto di una notte

SERIE TV20 luglio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 26 luglio in prima serata

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 26 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Nella nuova puntata di domenica 19 luglio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir e Canfeza cercano di ritagliarsi la loro intimità .

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 26 luglio

Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir e Canfeza tentano di avere un po' di intimità lontano dal caos familiare, ma ogni tentativo viene interrotto. Nel frattempo, Ferman sta per crollare: la relazione clandestina con Efsane rischia di essere scoperta.

Sare esce con Salih per un secondo appuntamento e finisce accidentalmente per colpirlo con un dardo al tiro a segno.

Nel video in apertura, il riassunto della puntata del 19 luglio di Racconto di una notte

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche