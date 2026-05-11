La serie è ambientata nella Spagna rurale degli anni Sessanta e segue le vicende di María, giovane andalusa che, dopo la morte del padre e in grave difficoltà economica, si vede costretta a un matrimonio per procura con un ricco proprietario terriero della Mancia.

La serie è stata scritta da Susana López Rubio, Juan Beiro e Joaquín Santamaría, e diretta da Humberto Miró, María Togores e Pablo Guerrero. Scopriamo la trama, il cast e le location della nuova serie di Canale 5.

Nel cast figura Megan Montaner nel ruolo di María. L'attrice, già nota al pubblico italiano per l'interpretazione di Pepa ne Il Segreto, incarna la giovane protagonista alle prese con un matrimonio disastroso e con il tentativo di ricostruire se stessa in una terra ostile.

Al suo fianco Unax Ugalde veste i panni di Manuel Cervantes, il marito misterioso e conflittuale. Completano il cast Juanjo Puigcorbé nel ruolo dello zio Don Ramón, Carlos Serrano nei panni di José Aguilar, e una nutrita compagine di attori spagnoli, tra cui Clara Garrido, già vista in Una Vita, e Marc Parejo.

"È una donna di un'altra epoca, ma con una forza estremamente moderna", ha dichiarato Megan Montagner, parlando della serie. "Una combattente, che non si arrende mai. Non è solo una vittima delle circostanze. È il motore che cerca di cambiare la realtà di chi le sta intorno, anche a costo del proprio dolore. È stato emozionante girare in location rurali reali, che hanno aiutato a trasmettere il senso di isolamento del personaggio", conclude l’attrice.

Unax Ugalde aggiunge: "L'evoluzione del mio personaggio è legata alla luce che María porta nella tenuta. Manuel è un uomo rotto. All'inizio vede la donna come un'intrusa, ma la sua integrità finisce per disarmarlo. È una storia di guarigione attraverso l'amore, ambientata in un mondo molto duro".

Quanti episodi ci sono in Un nuovo inizio?

La prima stagione è composta da dieci episodi da circa cinquanta minuti ciascuno. La serie ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, già trasmessa in Spagna a partire da febbraio 2025, segno del successo che la fiction ha riscontrato nel Paese iberico.

Dov'è stata girata Un nuovo inizio? Le location della serie spagnola

Le location delle riprese si estendono in tre regioni della Spagna. L'Andalusia, in particolare Almería, ospita gli esterni del paese di María, ricreato nel Parco Naturale di Cabo de Gata, con scene girate a Las Negras, La Isleta del Moro e alla Playa de Mónsul.

La Castiglia-La Mancia, con il borgo di Atienza a Guadalajara, rappresenta gli esterni della tenuta dei Cervantes. Gli interni della tenuta sono stati invece girati nella Comunità di Madrid, nel Palacio del Marqués de Legarda ad Ambite e nei parchi di Aranjuez per le scene esterne.

Un nuovo inizio andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

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